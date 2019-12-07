Арахамія порівняв «нормандську зустрічі» із грою у футбол



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Арахамія закликав підтримати Зеленського на саміті в Нормандії «як на футболі»

Арахамія закликав українців вболівати за Зеленського

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія порівняв зустріч у «нормандському форматі« з футбольним матчем.

Про це Арахамія заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера «Свобода слова».

«У нас є наш президент, це знаєте, як у футболі. Коли ти граєш на своєму полі в своїй країні і всі вболівають за тебе, то тобі простіше грати. А якщо всі улюлюкають, свистять — дуже складно в цих умовах грати. Я хочу закликати всіх: давайте будемо підтримувати нашого президента, разом шукати шлях до миру і не забувати про ті самі «червоні лінії», — заявив Арахамія.

Також Арахамія зазначив, що багато не можна розповідати перед «нормандської зустріччю», що б «не втратити цю перемовну зброю».

У свою чергу лідер фракції «Голосу» Святослав Вакарчук зазначив, що порівняння переговорів в «нормандському форматі», присвячених врегулюванню конфлікту на Донбасі, з футболом — недоречне.

«Давайте все-таки не порівнювати переговори про мир з футболом. Результат програшу в футболі — поганий настрій на один вечір. Результат програшу на таких переговорах може змінити долю всієї країни. Тому це не дуже вдала метафора», — сказав він.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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