Зеленський заявив, що вибори на Донбасі пройдуть разом з загальнонаціональними



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Вибори на окупованих територіях Донбасу мають відбуватися після роззброєння незаконних формувань та за наявності контролю України над кордоном, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі одночасно з загальнонаціональними, які заплановані на осінь 2020 року.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Відповідаючи на питання, чи планується проведення виборів на Донбасі разом з загальнонаціональними виборами восени 2020 року, президент відповів: «це правда».

«Бо ж відчуття того, що ми одна країна і там наші люди повинно починатися навіть із цього моменту. Вибори місцеві за законами України проводяться одночасно на всій території України. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати, але всі вже знають», – заявив Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо «червоних ліній» української сторони на переговорах у Нормандському форматі в Парижі, Зеленський наголосив, що ніхто не хоче віддавати українські території, а вибори в окупованих районах не можуть бути проведені, якщо там будуть озброєні люди.

«Моя позиція дуже проста: в момент виборів, коли вони відбудуться, у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон. Впевнений у цьому. Як про це домовитись? Буде дуже складно. Це правда», – сказав він.

Місцеві вибори в Україні намічені на 31 жовтня 2020 року.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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