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    Президент назвав умови амністії бойовиків на Донбасі

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    Президент назвав умови амністії бойовиків на Донбасі

    Зеленський заявив, що про амністію можна буде говорити тільки після виведення військ з Донбасу

    Президент Володимир Зеленський допускає можливість амністії для тих учасників незаконних формувань, які не вбивали українців. 

    Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Зеленський заявив, що про амністію можна буде говорити тільки після виведення військ з Донбасу та забезпечення безпеки.

    «Коли ми побачимо після «Нормандії», що справді у нас є можливість, якщо виводяться війська, незаконні формування, якщо в нас справді буде безпека на тій території, якщо в нас з’явиться можливість проводити вибори, ми говоритимемо про амністію. Амністію людей, на руках яких немає крові», – зазначив президент.

    Нагадаємо, міністерство закордонних справ оприлюднило умови амністії бойовиків на Донбасі.

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