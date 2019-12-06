Президент назвав умови амністії бойовиків на Донбасі



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Зеленський заявив, що про амністію можна буде говорити тільки після виведення військ з Донбасу

Президент Володимир Зеленський допускає можливість амністії для тих учасників незаконних формувань, які не вбивали українців.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Зеленський заявив, що про амністію можна буде говорити тільки після виведення військ з Донбасу та забезпечення безпеки.

«Коли ми побачимо після «Нормандії», що справді у нас є можливість, якщо виводяться війська, незаконні формування, якщо в нас справді буде безпека на тій території, якщо в нас з’явиться можливість проводити вибори, ми говоритимемо про амністію. Амністію людей, на руках яких немає крові», – зазначив президент.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ оприлюднило умови амністії бойовиків на Донбасі.

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