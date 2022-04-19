Стало відомо, чи відпустить «Динамо» футболістів до збірної України

Динамівці приєднаються до збірної України 3 травня

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відзвітував про успішні перемовини з керівництвом київського «Динамо» щодо ситуації з тренувальним збором національної команди. Про це Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Президент УАФ поспілкувався телефоном із президентом чемпіона України. Тема бесіди – відмова тренерського штабу та керівництва столичного гранда відпустити гравців у збірну України наприкінці квітня.

«Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти «Динамо», яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту «Динамо» за розуміння і підтримку національної збірної», – написав Павелко.

Отже, тренувальний збір «синьо-жовтих» розпочнеться у Словенії 2 травня. До лав збірної України, яка 1 червня зіграє у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії, керманич команди Олександр Петраков викликав 11 «динамівців».

Раніше «Динамо» повідомило, що відмовляється 29 квітня відпустити своїх гравців до збірної України. Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що 12 гравців «біло-синіх», котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу «синьо-жовтих» 23 травня.

Рішенням керівництва «Динамо» обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич «синьо-жовтих« пригрозив виключити гравців «Динамо» зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Нагадаємо, «Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».