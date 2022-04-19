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    Події в Україні

    Франція підтримує відмову ЄС від російського газу

    Макрон підтримав ембарго на газ із РФ - Франція підтримує відмову ЄС від російського газу
    Макрон підтримав ембарго на газ із РФ
    фото: ЕРА

    Французький лідер стверджує, що санкції щодо російських енергоресурсів блокує не Франція, а інша країна

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує повне ембарго на купівлю російського газу та нафти. Про це заявив Макрон в інтерв'ю телеканалу France 5.

    Макрон вважає, що необхідно «послабити можливості Москви продовжувати війну».

    Президент Франції нагадав, що його країна не залежить від постачання газу з РФ, а включення ембарго до списку санкцій ЄС підтримує інша країна.

    Водночас, Макрон нагадав, що «європейський ринок взаємопов'язаний, Європа залежить від російського газу».

    Також Макрон спростував інформацію, що саме з його ініціативи було відкладено питання ембарго під час обговорення п'ятого пакета санкцій для РФ. Він запевняє, що в Європі цю тему блокує інша країна, яку не став називати.

    Щодо переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, лідер Франції заявив, що не розмовляв з ним після публікації повідомлень про бучанську різанину. Але подальші контакти можливі, наголосив він.

    Французький президент регулярно спілкується з російським колегою телефоном. Після однієї з розмов Еммануель Макрон сказав, що Путін прагне захопити всю Україну, і що «найгірше ще попереду».

    Еммануель Макрон був першим главою іноземної держави, з яким Володимир Зеленський зустрівся ще будучи кандидатом у президенти. Це сталося 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру українських виборів.

    24 квітня у Франції має відбутися другий тур президентських виборів, на яких Макрон змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен.

    Читайте також: Макрон чи Ле Пен: як вибори у Франції можуть вплинути на війну в Україні

    Теги: ЄС росія окупанти війна ембарго Європа Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Франція підтримує відмову ЄС від російського газу