Арестович попросив не закликати до розправ над росіянами

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що українці мають дотримуватися Женевської конвенції і не закликати до розправ над російськими військовополоненими

Україна повинна дотримуватися Женевської конвенції і навіть на словах не знущатися із російських військовополонених

Радник президента України Олексій Арестович звернув увагу українців на дотримання Женевської конвенції. Про це він заявив у відеоблозі на Facebook.

Арестович згадав кілька випадків, коли у телеефірі українських телеканалів гості в студії закликали до помсти російським військовим та цивільним.

«Хоч вони потім і вибачалися за свої слова, пояснюючи, що це було пов’язано із загибеллю конкретних друзів – це все одно сильно б’є по нашому іміджу, по нашій сутності, як європейської армії, так і європейської країни», – пояснив радник глави держави.

За словами Арестовича, Україна повинна дотримуватися Женевської конвенції і відповідно ставитися до військовополонених, «захищати їх навіть сильніше, ніж власних військових», оскільки вони є беззахисними.

Також радник президента нагадав, що не варто закликати до убивств мирних жителів Росії, зокрема, дітей, оскільки це також є неприйнятним з точки зору міжнародного права і підпадає під певні статті кримінального законодавства.

«Ми воюємо із російською армією на полі бою, будь ласка, не забувайте про це. Ніякої дегуманізації», – попросив Арестович.

Нагадаємо, що правозахисна організація Human Rights Watch уже наголошувала на неприпустимості викладання у відкритий доступ фотографії російських військовополонених, особливо таких, де росіян принижують і знущаються над ними.

Правозахисники пояснювали цю вимогу саме порушеннями Женевської конвенції, яка захищає права військовополонених.