Human Rights Watch перейнялася правами російських окупантів, а не дітей блокадного Маріуполя

Як заявили у правозахисній організації Human Rights Watch, публікація Україною світлин російських військовополонених порушує Женевську конвенцію

Human Rights Watch вимагає від України поваги до російських солдатів, які потрапили до полону під час російсько-української війни. Про це пише пресслужба організації.

«Українській владі слід припинити публікувати в соціальних мережах та месенджерах відео полонених російських солдатів, зокрема ті, які показують, що їх принижують або залякують», – йдеться у заяві Human Rights Watch.

Як зазначили правозахисники, таке поводження з військовополоненими порушує захист Женевських конвенцій, спрямованих на забезпечення гідного ставлення до полонених комбатантів з усіх сторін.

Старший юрисконсульт Human Rights Watch Ейслінг Рейді заявила, що Україна зобов’язана захищати військовополонених від того, щоб вони стали об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від приниження і залякування.

У заяві Human Rights Watch також йдеться про те, що влада України повинна виявити та притягнути до відповідальності усіх, хто опублікував зображення та відео військовополонених у соцмережах, «особливо якщо вони також брали участь у створенні або створенні зображень не для офіційних цілей, або зловживали зображеннями, які були взяті для службових цілей».

Зазначимо, Human Rights Watch перейнялася правами російських окупантів, а не їхніми страшними діями в Україні. Так, окупаційні війська РФ майже стерли з лиця землі Маріуполь. Місто в блокаді вже 16 діб, понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню.