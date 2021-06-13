У Британії назвали Росію «ворожою» і попросили поводитися краще

Домінік Рааб заявив, що для РФ двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки

Лондон змусить платити Москву за зловмисні дії

Попри недружні кроки з боку Москви, Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак попередила її про відповідь на ворожі дії. Про це заявив в інтерв'ю Sky News голова МЗС Британії Домінік Рааб.

Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.

«Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії», – сказав Рааб.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав мету зустрічі з президентом США Джо Байденом. Він хоче відновити контакти.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».