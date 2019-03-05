Архієпископ Климент все-таки поїде на суд до Гриба



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Архієпископ Климент, як повідомив батько політв'язня Ігор Гриб, знову збирається в Ростов-на-Дону

Архієпископ Православної церкви України Климент все одно поїде на суд до політв'язня Павла Гриба у Ростов-на-Дону.

Про це в ефірі «Прямого» повідомив батько політв'язня Ігор Гриб.

«Вчора я розмовляв з владикою. Він сказав: «Я поїду, я доїду і буду у Павла». І я думаю, що на цих засіданнях наступного тижня він буде в Ростові-на-Дону», - сказав Ігор Гриб.

Як відомо, архієпископ Климент 3 березня збирався виїхати з Сімферополя на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українським політв'язнем Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити. Але його затримали російські силовики, привезли до відділу поліції району «Центральний», де протягом майже 5 годин утримували.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Згодом архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Міністерство закордонних справ України заявило про вимогу від Росії припинити переслідувати релігійних діячів на окупованому нею півострові.