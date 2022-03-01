Під Ізмаїлом російські окупанти нанесли ракетний удар по військовій частині

Мешканці Ізмаїла почули ракетний удар приблизно о 7:20

У військову частину в селі Лощинівка Ізмаїльського району влучила ворожа ракета. Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Мешканці Ізмаїла почули ракетний удар приблизно о 7:20. Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.

Також Абрамченко закликав жителів Лощинівки залишатися вдома.

Зауважимо, на трасі Ізмаїл-Одеса в районі Лощинівки розташовані станції радіолокації. Вони – частина військ протиповітряної оборони.

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