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    Під Ізмаїлом російські окупанти нанесли ракетний удар по військовій частині

    Під Ізмаїлом російські окупанти нанесли ракетний удар по військовій частині
    фото з відкритих джерел

    Мешканці Ізмаїла почули ракетний удар приблизно о 7:20

    У військову частину в селі Лощинівка Ізмаїльського району влучила ворожа ракета. Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

    Мешканці Ізмаїла почули ракетний удар приблизно о 7:20. Інформація щодо постраждалих чи загиблих уточнюється.

    Також Абрамченко закликав жителів Лощинівки залишатися вдома.

    Зауважимо, на трасі Ізмаїл-Одеса в районі Лощинівки розташовані станції радіолокації. Вони частина військ протиповітряної оборони.

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    Теги: Росія війна Путін ракета Андрій Абрамченко
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    Під Ізмаїлом російські окупанти нанесли ракетний удар по військовій частині