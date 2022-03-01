Міжнародний суд в Гаазі починає розслідування воєнних злочинів РФ

Прокурор суду вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів

Прокурор Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у заяві прокурора суду Карім Хан.

«Сьогодні я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування ситуації в Україні» – заявив прокурор. Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу. «Але вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, які відбуваються на її території, якщо Суд вирішить її здійснити» – йдеться в заяві

«Я ознайомився з висновками Офісу прокурора, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні (у Криму і на Донбасі), та підтвердив, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як воєнні злочини, так і злочини проти людства стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові імовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України» – заявив прокурор.

Він вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Як раніше повідомлялося, Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю. Також Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.