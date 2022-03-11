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    Армія РФ використовує білоруські аеродроми для атаки України − НАТО

    Р осійські винищувачі МіГ-29 вилітають для підтримки просування моторизованих колон&nbsp;окупантів - Армія РФ використовує білоруські аеродроми для атаки України − НАТО
    Р осійські винищувачі МіГ-29 вилітають для підтримки просування моторизованих колон окупантів

    Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків МіГ-29

    З білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МіГ-29. Вони атакують Україну, заявили у НАТО. Про цеінформує CNN.

    За даними фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів окупантів злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків МіГ-29. Військові літаки вилітають для підтримки просування моторизованих колон.

    Чи російські це літаки, чи білоруські, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність в повітрі в радіусі 400-500 км.

    «Росіяни намагалися заглушити радар літака НАТО, що прикро, проте є неминучим, зважаючи на те, наскільки помітний гігантський літак-шпигун», йдеться у матеріалі.

    «Це не секрет, що ми тут, ми не від кого не ховаємось», сказав технічний директор НАТО.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО армія війна військові
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    Армія РФ використовує білоруські аеродроми для атаки України − НАТО