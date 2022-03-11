Армія РФ використовує білоруські аеродроми для атаки України − НАТО

Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків МіГ-29

З білоруських аеродромів злітають російські винищувачі МіГ-29. Вони атакують Україну, заявили у НАТО. Про цеінформує CNN.

За даними фахівців з радіовиявлення НАТО, переважна більшість винищувачів окупантів злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків МіГ-29. Військові літаки вилітають для підтримки просування моторизованих колон.

Чи російські це літаки, чи білоруські, визначити неможливо. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність в повітрі в радіусі 400-500 км.

«Росіяни намагалися заглушити радар літака НАТО, що прикро, проте є неминучим, зважаючи на те, наскільки помітний гігантський літак-шпигун», – йдеться у матеріалі.

«Це не секрет, що ми тут, ми не від кого не ховаємось», – сказав технічний директор НАТО.