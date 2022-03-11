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    Під Києвом розсіялася колона російських окупантів: супутникові знімки

    Російські військові машини стоять на проїжджій частині в житлових районах Озерська, приблизно в 40 км на північний захід від Києва&nbsp; - Під Києвом розсіялася колона російських окупантів: супутникові знімки
    Російські військові машини стоять на проїжджій частині в житлових районах Озерська, приблизно в 40 км на північний захід від Києва 
    фото: Maxar Technologie

    Буксирувана артилерія та інша техніка ховаються в рідкісних заростях дерев біля Луб'янки

    Нові супутникові знімки, зроблені в четвер, показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався». Про це повідомляє Maxar Technologies, передає CNN.

    За даними Maxar, супутникові знімки показують, що деякі елементи колони «перемістилися» в ліси і засаджені деревами райони біля Луб'янки. Супутникові знімки були зроблені об 11:37 за київським часом у четвер.

    Супутникові знімки показують, що деякі елементи конвою перемістилися в ліси

    Супутникові знімки показують, що деякі елементи конвою перемістилися в ліси

    Буксирувана артилерія та інша техніка ховаються в рідкісних заростях дерев біля Луб'янки приблизно в п'яти кілометрах на північний захід від авіабази «Антонов».

    У Берестянці приблизно в 15 км на захід від авіабази кілька бензовозів і, за даними супутників, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять в полі біля дерев.

    У Берестянці - кілька бензовозів і, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять у полі біля дерев

    У Берестянці - кілька бензовозів і, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять у полі біля дерев

    На південний схід від Іванкова кінця 60-кілометрової колони на проїжджій частині все ще можна побачити кілька вантажівок і обладнання.

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    Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.

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    Теги: окупанти Київ війна Антонов
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    Під Києвом розсіялася колона російських окупантів: супутникові знімки