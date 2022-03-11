Під Києвом розсіялася колона російських окупантів: супутникові знімки

Російські військові машини стоять на проїжджій частині в житлових районах Озерська, приблизно в 40 км на північний захід від Києва

Російські військові машини стоять на проїжджій частині в житлових районах Озерська, приблизно в 40 км на північний захід від Києва

Буксирувана артилерія та інша техніка ховаються в рідкісних заростях дерев біля Луб'янки

Нові супутникові знімки, зроблені в четвер, показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався». Про це повідомляє Maxar Technologies, передає CNN.

За даними Maxar, супутникові знімки показують, що деякі елементи колони «перемістилися» в ліси і засаджені деревами райони біля Луб'янки. Супутникові знімки були зроблені об 11:37 за київським часом у четвер.

Супутникові знімки показують, що деякі елементи конвою перемістилися в ліси

Буксирувана артилерія та інша техніка ховаються в рідкісних заростях дерев біля Луб'янки − приблизно в п'яти кілометрах на північний захід від авіабази «Антонов».

У Берестянці − приблизно в 15 км на захід від авіабази − кілька бензовозів і, за даними супутників, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять в полі біля дерев.

У Берестянці - кілька бензовозів і, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять у полі біля дерев

На південний схід від Іванкова − кінця 60-кілометрової колони − на проїжджій частині все ще можна побачити кілька вантажівок і обладнання.

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.

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