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«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Українські війська виконують основне завдання зі знищення російської сили
фото: Генштаб ЗСУ

Нинішні темпи українських операцій не вказують на тупикову ситуацію – ISW

Українські сили зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, водночас поступово виснажуючи російську живу силу та техніку. Про це зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони звернули увагу на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова 4 липня, який повідомив, що українські війська виконують основне завдання зі знищення російської живої сили, техніки, складів палива, артилерії та протиповітряної оборони, а «війна на знищення дорівнює війні на звільнення».

Із початку контрнаступу українські війська звільнили територію на багатьох ділянках фронту. За минулий тиждень ЗСУ звільнили загалом 37,4 кв. км на сході та півдні України і продовжують стабільне, поступове просування.

«Нинішні темпи українських операцій не вказують на тупикову ситуацію чи доказ того, що Україна не може повернути великі території», - вважають аналітики ISW.

Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 4 липня просунулися вперед. Українські військові офіційні особи заявили, що українські сили просунулися на північному та південному флангах Бахмута, а відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили просунулися на північ від Бахмута.

Крім того, геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили додатково просувалися на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Нагадаємо, триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: контрнаступ ЗСУ Україна росія війна окупанти

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