Асоціація адвокатів очікує, що співпраця з експертами Ради Європи перестане бути негативною



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Нові проекти мають враховувати визначену законом роль НААУ як єдиної професійної самоврядної організації адвокатури, що створена у відповідності з міжнародними зобов’язаннями України як члена Ради Європи, зазначив Гвоздій

«На жаль, негативний досвід взаємодії з експертами Ради Європи, залученими до розробки реформи адвокатури в Україні в попередній період уже був», - заявив заступник голови НААУ Валентин Гвоздій

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) сподівається на зміну режиму співпраці з проектами Ради Європи в Україні, які націлені на подальшу реалізацію судової реформи та зміцнення інституту захисту прав громадян.

Про це заявив під час презентації нових проектів РЄ для України заступник голови НААУ, Ради адвокатів України (РАУ) Валентин Гвоздій, повідомляється на сайті Асоціації.

За його словами, нові проекти мають враховувати визначену законом роль НААУ як єдиної професійної самоврядної організації адвокатури, що створена у відповідності з міжнародними зобов’язаннями України як члена Ради Європи. Чинним законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» НААУ уповноважена представляти інститут адвокатури у відносинах з органами влади та міжнародними організаціями.

«Цей статус не може бути проігнорований при подальшій розбудові діалогу. На жаль, негативний досвід взаємодії з експертами Ради Європи, залученими до розробки реформи адвокатури в Україні в попередній період уже був. Ми сподіваємося, що він має бути надалі врахований, а формат відносин з НААУ переведений у конструктивний», - вважає Гвоздій.

Заступник голови НААУ, РАУ наголосив на тому, що за майже сім років діяльності НААУ розвинулася до інституційно стабільної організації, яка реалізувала численні успішні проекти та сервіси для адвокатів. У рамках своїх міжнародних активностей на європейському та регіональному рівні НААУ наразі не тільки запозичає кращий досвід, але і має власні ноу-хау і технологічні рішення, які становлять інтерес для адаптації в адвокатурах інших країн. При цьому ідеться не лише про країни пострадянського простору, але і про країни Європи, де традиція адвокатського самоврядування нараховує десятки років.

«Європейські стандарти не лише сформували фундамент НААУ, але і становлять стратегічні цілі її подальшого розвитку. Відтак, ми відкриті до співпраці заради наближення інституту адвокатури в Україні до стандартів демократичної правової держави. Така співпраця має будуватися на адекватних і об’єктивних оцінках стану адвокатури, рівності сторін, і передбачати пряму взаємодію і відкритість інформації», - наголосив Гвоздій.

У рамках таких проектів НААУ готова поділитися досвідом розбудови адвокатського самоврядування з адвокатами країн Східного партнерства та іншими практиками, які дозволяють зміцнювати незалежність інституту адвокатури.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року до Верховної Ради було внесено як невідкладний законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Законопроект викликав серйозне занепокоєння адвокатської спільноти ще на етапі його розробки з 2016 року. Тому негайно після його офіційної реєстрації у парламенті уже 7 вересня 2018 року Рада адвокатів України (РАУ) як вищий орган адвокатського самоврядування прийняла рішення звернутися до Верховної Ради, керівників парламентських фракцій та комітетів, позафракційних народних депутатів з приводу неприпустимості здійснення реформи адвокатури на основі даного законопроекту.

НААУ також поінформувала про ризики виключення адвокатури з процесу розробки реформи конституційного інституту захисту посольство США, генерального секретаря Ради Європи, спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів та спеціального радника Генерального секретаря Ради Європи Режі Брійя, який перебував в Україні у лютому 2018 року.

РАУ аргументувала свою позицію невідповідністю процесу розробки законопроекту міжнародним стандартам. Зокрема, Рекомендації Ради Європи від 25 жовтня 2000 року та Основні принципи ООН щодо ролі адвокатів (14 грудня 1990 року) передбачають, що все законодавство, яке регулює інститут адвокатури, не може бути змінено без повідомлення та консультацій з професійною організацією адвокатури. Цю тезу неодноразово підтримували міжнародні партнери НААУ як в ході публічних заходів ССВЕ, ІВА, Міжнародної комісії юристів, самітів національних адвокатур в Європі, так і в інтервенційних листах на адресу керівництва Української держави.

При цьому експерти проекту Ради Європи «Консолідація реформи правосуддя в Україні» підготували звіт «Про потреби адвокатури в Україні» (перша назва – звіт про потреби Національної асоціації адвокатів України) без врахування інформації про стан адвокатури, наданої НААУ, та сформулювали хибні висновки, якими обґрунтували необхідність прийняття законопроекту №9055. Зрештою, законопроект не був прийнятий парламентом і як президентська законодавча ініціатива був відкликаний 20 травня 2019 року.