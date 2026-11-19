Представники ізольованого народу ава поблизу поселення Таварі на території корінного народу Арарибойя в Бразилії. Листопад 2026 року.

Представники народу ава, які десятиліттями уникають контактів із зовнішнім світом, несподівано наблизилися до поселення місцевих жителів у Бразилії та попросили їжі. Правозахисники припускають, що незвичайна поява могла бути пов'язана з нестачею продовольства через знищення їхнього природного середовища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Survival International, Reuters та офіційну заяву бразильської служби у справах корінних народів Funai.

Зустріч відбулася 16 листопада поблизу контрольного пункту Funai та села Таварі на території Арарибойя у штаті Мараньян на північному сході Бразилії. Близько 20 чоловіків, жінок і дітей наблизилися до місцевих жителів. Представники народу гуажажара, які мешкають у поселенні, зафіксували подію на відео.

За інформацією Survival International, ава попросили ямс – їстівний коренеплід, який є традиційним продуктом харчування в регіоні. Отриману їжу вони забрали із собою до лісу.

Як повідомляє бразильське видання Folha de S.Paulo, місцеві представники корінних народів звернули увагу на фізичний стан деяких учасників групи. Особливо худими, за їхніми спостереженнями, виглядали діти та літні люди. Водночас офіційного підтвердження голоду немає.

Причиною незвичайного звернення правозахисники вважають можливий тиск на територію проживання ава. Незаконні лісоруби, мисливці та скотарі дедалі активніше проникають у їхні землі. Вирубування дерев, пожежі та знищення природних джерел води скорочують території, де корінний народ традиційно полює та збирає їжу.

Незаконний видобуток золота в бразильському штаті Рорайма фото: Greenpeace

Бразильська влада активувала план захисту

Після появи ава бразильська служба у справах корінних народів Funai, Міністерство у справах корінних народів та служба охорони здоров'я почали координувати дії на місці. Влада створила спеціальний ситуаційний центр, який має збирати інформацію, оцінювати ризики та готувати реагування на можливі контакти або спалахи захворювань.

Особливе занепокоєння викликає вразливість ізольованих спільнот до інфекцій. Через обмежені контакти із зовнішнім світом представники таких народів можуть не мати імунітету до поширених захворювань. Навіть звичайні інфекції здатні становити для них серйозну небезпеку.

У Funai наголошують, що державна політика Бразилії передбачає невтручання та повагу до права корінних народів залишатися в ізоляції. Окремі зустрічі з місцевими жителями не свідчать про те, що ава вирішили назавжди відмовитися від свого способу життя.

Плем'я ава під час зустрічі в листопаді 2026 року фото: Гуаджахара

Хто такі ава

Ава – корінний народ Бразилії, частина якого досі живе без постійних контактів із зовнішнім світом. Їх вважають одним із найбільш уразливих народів Амазонії. Традиційний спосіб життя ава ґрунтується на полюванні та збиральництві. Вони добувають їжу в лісі, збирають плоди, мед та інші природні ресурси.

Правозахисна організація Survival International називає представників цієї спільноти однією з корінних груп, що перебувають під найбільшою загрозою. Їхнє існування залежить від збереження лісу та захисту традиційних земель від незаконного проникнення.

Як наголошують правозахисники, знищення природного середовища загрожує не лише продовольчій безпеці ава, а й можливості зберігати власну культуру та незалежність.

На відео – рідкісні кадри контакту представників ізольованого народу ава із зовнішнім світом.

Нагадаємо, незаконна вирубка лісів Амазонії залишається однією з найбільших екологічних проблем Південної Америки. Раніше «Главком» розповідав про те, як скорочувалася вирубка лісів у Бразилії та чому захист Амазонії залишається складним завданням.