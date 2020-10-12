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    AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу

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    <span>Новий препарат даватиме один рік захисту від інфекції</span> - AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу
    Новий препарат даватиме один рік захисту від інфекції

    Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тис. добровольців

    Шведсько-британський фармацевтичний гігант AstraZeneca завершує розробку ліків проти коронавірусу на основі антитіл, що запобігатимуть зараженню – наразі препарат відправили на фінальну стадію клінічних випробувань. США, зі свого боку, вклали в розробку майже пів мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

    Розробку перевірятимуть на здатність захищати людину від інфікування вірусом – за прогнозами компанії, нові ліки даватимуть річний імунітет. Також тестуватимуть здатність препарату лікувати пацієнтів із симптомами коронавірусу.

    Комбінація антитіл може «потенційно забезпечити негайний і тривалий ефект як для профілактики, так і для лікування інфекції Covid-19», як заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот.

    Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тис. добровольців. Подібні препарати розробляють також компанії Regeneron Pharmaceuticals Inc. та Eli Lilly & Co.

    Нагадаємо, что вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ.

    США імунітет ліки ВООЗ
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