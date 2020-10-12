AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий препарат даватиме один рік захисту від інфекції

Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тис. добровольців

Шведсько-британський фармацевтичний гігант AstraZeneca завершує розробку ліків проти коронавірусу на основі антитіл, що запобігатимуть зараженню – наразі препарат відправили на фінальну стадію клінічних випробувань. США, зі свого боку, вклали в розробку майже пів мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Розробку перевірятимуть на здатність захищати людину від інфікування вірусом – за прогнозами компанії, нові ліки даватимуть річний імунітет. Також тестуватимуть здатність препарату лікувати пацієнтів із симптомами коронавірусу.

Комбінація антитіл може «потенційно забезпечити негайний і тривалий ефект як для профілактики, так і для лікування інфекції Covid-19», як заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот.

Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тис. добровольців. Подібні препарати розробляють також компанії Regeneron Pharmaceuticals Inc. та Eli Lilly & Co.

Нагадаємо, что вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ.