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    Хто з українських політиків найбільше зробив для державності? Результати опитування

    опитування
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    Українці вважають, що Кравчук та&nbsp;Ющенко багато зробили для зміцнення державності - Хто з українських політиків найбільше зробив для державності? Результати опитування
    Українці вважають, що Кравчук та Ющенко багато зробили для зміцнення державності
    Фото з відкритих джерел

    За п’ятого президента України Петра Порошенка віддали голоси 10,2% опитаних

    На першому місці в переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти. Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

    За п’ятого президента України Петра Порошенка віддали голоси 10,2% опитаних. Другий очільник держави Леонід Кучма набрав 10%.

    Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%).

    Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.

    Загальнонаціональне дослідження провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Нагадаємо, згідно з даними опитування Socis, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади.

    Також опитування показало, хто може стати наступним президентом України.

    За результатами свіжого опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то більшість українців знову б проголосувала за Володимира Зеленського. Зокрема, 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. Однак довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою – 14,3% готові підтримати лідера «Євросолідарності».

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    Теги: Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кравчук Володимир Зеленський президент
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    Хто з українських політиків найбільше зробив для державності? Результати опитування