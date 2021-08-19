Хто з українських політиків найбільше зробив для державності? Результати опитування

Українці вважають, що Кравчук та Ющенко багато зробили для зміцнення державності

За п’ятого президента України Петра Порошенка віддали голоси 10,2% опитаних

На першому місці в переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти. Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

За п’ятого президента України Петра Порошенка віддали голоси 10,2% опитаних. Другий очільник держави Леонід Кучма набрав 10%.

Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%).

Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Socis, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади.

Також опитування показало, хто може стати наступним президентом України.

За результатами свіжого опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то більшість українців знову б проголосувала за Володимира Зеленського. Зокрема, 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. Однак довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою – 14,3% готові підтримати лідера «Євросолідарності».