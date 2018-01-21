  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Атака терористів у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися

    Можливість збільшення кількості загиблих українців допустив глава МЗС
    Кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії рішуче
    • Сьогодні, 16:24
    • Розсилка
    Готель Intercontinental в Кабулі
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Можливість збільшення кількості загиблих українців допустив глава МЗС

    Кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», - написав він у Twitter.

    Глава національної дипломатії рішуче засудив терористичну атаку в Кабулі і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

    Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

    Читайте також
    Павло Клімкін Афганістан українці напад Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ