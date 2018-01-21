Атака терористів у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися

Можливість збільшення кількості загиблих українців допустив глава МЗС

Кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», - написав він у Twitter. Глава національної дипломатії рішуче



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Готель Intercontinental в Кабулі

Можливість збільшення кількості загиблих українців допустив глава МЗС

Кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», - написав він у Twitter.

Глава національної дипломатії рішуче засудив терористичну атаку в Кабулі і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».