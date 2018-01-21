Атака терористів у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися
- Сьогодні, 16:24
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Можливість збільшення кількості загиблих українців допустив глава МЗС
Кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», - написав він у Twitter.
Глава національної дипломатії рішуче засудив терористичну атаку в Кабулі і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Hombres armados atacan el Hotel Intercontinental en #Kabul . https://t.co/8x6M2e7w07 pic.twitter.com/Ftw7k7EBtc— Reuters Latam (@ReutersLatam) January 21, 2018
Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.
Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.
Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.
Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».