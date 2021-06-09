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    У роботі київських сервісів можливі перебої через хакерську атаку

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    Столичний дата-центр зазнав&nbsp;масованої DDOS-атаки - У роботі київських сервісів можливі перебої через хакерську атаку
    Столичний дата-центр зазнав масованої DDOS-атаки
    Фото з відкритих джерел

    Хакери атакують столичний дата-центр

    Столичні системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

    Спеціалісти з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно з регламентом.

    Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі.

    У Департаменті наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

    Нагадаємо, раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.

    Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери. Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

    Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

    У травні компанія Microsoft зафіксувала масовану хакерську атаку на американські та іноземні урядові установи й аналітичні центри з використанням фішингу. Microsoft звинуватила хакерів з Росії у захопленні системи електронної пошти агентства міжнародного розвитку і зломі продукції постачальників програмного забезпечення

    Теги: Київ кібератака КМДА кібербезпека хакер
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    У роботі київських сервісів можливі перебої через хакерську атаку