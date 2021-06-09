У роботі київських сервісів можливі перебої через хакерську атаку

Хакери атакують столичний дата-центр

Столичні системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

Спеціалісти з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно з регламентом.

Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі.

У Департаменті наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Нагадаємо, раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.

Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери. Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

У травні компанія Microsoft зафіксувала масовану хакерську атаку на американські та іноземні урядові установи й аналітичні центри з використанням фішингу. Microsoft звинуватила хакерів з Росії у захопленні системи електронної пошти агентства міжнародного розвитку і зломі продукції постачальників програмного забезпечення