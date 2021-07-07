Витоку даних республіканців не сталося. Російські хакери спіймали облизня

Хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані. Про це стало відомо РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цю кібератаку у США пов'язують зі спецслужбами Росії.

Глава апарату співробітників комітету партії Річард Уолтерс заявив, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії.

Як повідомили, хакери були частиною угруповання, відомого як APT29, або Cozy Bear, яку в США пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

Раніше стало відомо, що російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США.

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