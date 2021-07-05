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    Соцмережу Трампа зламали в день запуску

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    Соцмережу Трампа зламали в день запуску

    Хакер зламав аккаунти просто заради веселощів, і це виявилося легко зробити

    Найпопулярніші акаунти соцмережі GETTR колишнього президента США Дональда Трампа були зламані в день запуску платформи. Про це пише Business Insider.

    Серед постраждалих від дій кіберзлочинця виявилися верифіковані користувачі, зокрема ексдержсекретар Майк Помпео і колишній прессекретар Трампа Джейсон Міллер. Також атаці піддалася офіційна сторінка підтримки GETTR.

    Замість імен на цих облікових записах з'явився напис «@JubaBaghdad був тут :) ^^ свободу Палестині ^^». Усунути наслідки атаки вдалося через півтори години.

    Журналісти вийшли на зв'язок з хакером. Той пояснив, що зламав аккаунти просто заради веселощів, і це виявилося легко зробити. Він додав, що керівництво соцмережі не повинно було запускати проєкт, не переконавшись в безпеці платформи.

    Ще однією проблемою GETTR стало наповнення платформи порнографією. Зокрема, користувачі спамили перший пост соцмережі графічними хентай-відео і зображеннями особи Хілларі Клінтон, доданими до фотографій оголених тіл.

    Команда Трампа запустила Gettr нишком 1 липня. Додаток має стати альтернативою соцмережам, якими володіють великі технологічні компанії. В описі платформи йдеться, що її місія - «боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення реального ринку ідей».

    2 червня блог колишнього президента США Дональда Трампа, в якому він ділився заявами після того, як його заблокували в великих мережах, був назавжди закритий. Його закрили через місяць роботи.

    На початку травня Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називався From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

    Платформа була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

    Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокували.

    Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

    Теги: США соціальні мережі Майк Помпео хакер
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    Соцмережу Трампа зламали в день запуску