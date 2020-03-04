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    Аваков похвалився, що кількість умисних вбивств в Україні зменшується з кожним роком

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    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков - Аваков похвалився, що кількість умисних вбивств в Україні зменшується з кожним роком
    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

    З 2016 по 2019 рік було зареєстровано 1553 умисних вбивств, зазначив Аваков.

    Кількість умисних вбивств в Україні зменшується з кожним роком, зокрема, з 2016 року в Україні зареєстровано понад 1,5 тисячі умисних вбивств.

    Про це під час позачергового засідання ВР розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    «Почнемо з найважчого виду злочинів - умисних убивств. Це найточніший показник, бо як кажуть, труп не приховати. Ми звели дані починаючи з 60-х років і ви бачите об’єктивну картинку. Кількість умисних убивств в минулому році відповідає середньому рівню в мирні роки. Додам, що рівень розкриття цих важких злочинів становить зараз 93,5%», - наголосив міністр.

    За словами Авакова, з 2016 по 2019 рік було зареєстровано 1553 умисних вбивства. У порівнянні: з 2001 по 2015 рік було зареєстровано 3 175 умисних вбивств.

    «Дані за 2019 рік – у країні зменшилася кількість умисних убивств, менше тяжких тілесних ушкоджень спричинили на 13%, грабежів на 18%, крадіжок на 16%, автоугонів на 17%», - наголосив Аваков.

    Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

    Верховна Рада кримінал міністр Арсен Аваков
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