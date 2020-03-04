Аваков прозвітував у Раді щодо ситуації у Нових Санжарах
Аваков із гордістю доповів, що під час сутичок не було жодного потерпілого серед цивільних
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прозвітував на позачерговому засіданні Верховної Ради щодо ситуації у селищі Нові Санжари та розповів про завершення обсервації українців.
Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
«Завтра ми відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах. Після обсервації наші громадяни нарешті завершать свою складну подорож додому. Це знакова подія для нас, для всієї держави та МВС взагалі», - сказав Аваков.
Він зазначив, що інцидент 20 лютого показав не тільки схильність наших громадян піддаватися впливу провокацій, але і спроможність підрозділів МВС діяти ефективно, злагоджено, рішуче та поважаючи права громадян.
«Із гордістю доповідаю - під час сутичок жодного потерпілого серед цивільних. На жаль, постраждало 9 правоохоронців, один і досі в лікарні з важкими пораненнями. У МВС і надалі готові забезпечувати карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні», - наголосив Аваков.
Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.
Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.
Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.
Всього на обсервації знаходиться 94 людини – включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.
Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко «серед мітингувальників у Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальності за участь у масових порушеннях громадського порядку».
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