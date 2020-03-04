Рябошапка: деякі нардепи переховуються і досі не прийшли за своєю підозрою



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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Деякі народні депутати уникають отримання підозри, заявив генпрокурор

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що деякі народні депутати уникають отримання підозри.

Про це він заявив під час звіту керівників правоохоронних відомств у Верховній Раді.

«Генеральний прокурор є незалежним. І він не погоджує з ким він зустрічається, в тому числі з народними депутатами, які, до речі, переховуються від нас і досі не прийшли за своєю підозрою», — сказав Рябошапка.

Він також заявив, що скасування амністії для майданівців - це безглузда ідея.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.