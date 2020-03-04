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    Аваков попросив нардепів допомогти продати тонни наркотиків

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    Арсен Аваков закликав народних депутатів визначитися зі способом реалізації вилучених наркотичних речовин - Аваков попросив нардепів допомогти продати тонни наркотиків
    Арсен Аваков закликав народних депутатів визначитися зі способом реалізації вилучених наркотичних речовин

    Аваков відзвітував про свою роботу у Верховній Раді

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз у поліції зберігаються тонни наркотиків і закликав народних депутатів допомогти їх реалізувати на користь держави.

    Про це Аваков заявив під час виступу у Верховній Раді.

    Аваков закликав народних депутатів визначитися зі способом реалізації вилучених наркотичних речовин, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях, на користь українського держбюджету та медицини.

    «В цілому Нацполіція є найбільшим в країні власником наркопрепаратів. Оцініть обсяги вилучених наркотиків, які зараз у нас зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1100 кг, кокаїн -1000 кг, амфетамін - 400 кг, гашиш - 300 кг і т.д. у мене прохання до народних депутатів - визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини», - повідомив Аваков.

    Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

    МВС міністр Арсен Аваков депутат наркотики
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