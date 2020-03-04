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    Відставка генпрокурора: Разумков скликав на 5 березня позачергове засідання Ради

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    Напередодні в парламенті&nbsp;зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці - Відставка генпрокурора: Разумков скликав на 5 березня позачергове засідання Ради
    Напередодні в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці

    В порядку денному на завтра лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України

    Голова Верховної Ради ввечері 4 березня закрив позачергове засідання парламенту та оголосив про скликання нового засідання Ради 5 березня.

    В порядку денному на завтра лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України.

    Засідання Верховної Ради розпочнеться у четвер, 5 березня, о 18:30.

    Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

    Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

    Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

    Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

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    Генпрокурор Верховна Рада депутат кадрові зміни відставка політика Дмитро Разумков Руслан Рябошапка
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