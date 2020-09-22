Апеляція нацгвардійця Марківа: патріарх Філарет звернувся до Папи Римського



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Патріарх Філарет наголосив, що Віталій Марків є прикладом української незламності, а також зразком справжнього свідомого українця

Філарет просить Папу Франциска клопоти перед урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет написав відкритого листа на підтримку засудженого в Італії бійця Національної гвардії України Віталія Марківа та закликав Папу Римського Франциска клопотати про незаангажований апеляційний суд у справі українця.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

«Звертаюся до його святості, Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію та, зі свого боку, клопотатися перед урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа», – сказано в листі.

Філарет наголосив, що Віталій Марків є прикладом української незламності, а також зразком справжнього свідомого українця. Патріарх зазначив, що нацгвардієць насправді став жертвою помсти Росії, і висловив сподівання, що апеляційний суд Мілана, отримавши нові докази від українських адвокатів, визнає непричетність Марківа.

«Сьогодні в стражданнях ви відстоюєте не лише свою честь і гідність, але й усього українського народу, ви є прикладом української незламності. Ви чесно та жертовно захищали Україну на полі бою від російського агресора, а тепер обов’язок кожного нашого співвітчизника стати на ваш захист від несправедливого обвинувачення. Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію та всіма законними методами домагатися справедливого суду, долучившись до міжнародної акції Free Markiv», — заявив патріарх Філарет.

Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Нагадаємо, в Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа 29 вересня.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено.