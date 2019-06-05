В Раді пройшло засідання щодо вбивства хлопчика на Київщині. Найєм повідомив «погані новини»



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3 червня хлопчик помер у лікарні

«Виявилося, що крім основного розслідування, ДБР вже зареєструвало окреме кримінальне провадження за підозрою в приховуванні злочину», - повідомив нардеп Мустафа Найєм

Народний депутат Мустафа Найєм заявив, що щодо розслідування вбивства поліцейськими хлопчика в Переслав-Хмельницькому є багато запитань.

«У мене погані новини про хід розслідування трагедії в Переслав-Хмельницькому. Щойно закінчилося засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів, на яке були запрошені голова Національної поліції, керівництво Держбюро розслідувань і представники МВС і ГПУ. Нагадаю, розслідування самого факту злочину проводить Державне бюро розслідувань. До їх роботи зараз найбільше запитань», - написав Найєм 5 червня на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, по-перше, слідчі ДБР до сих пір не задалися питанням, «чому рентгенологічні обстеження дитини було проведено через шість годин після надходження його в лікарню, хоча, згідно з протоколами, таке обстеження має проводитися одним з перших».

«По-друге, величезна кількість питань щодо відмови підозрюваних пройти експертизи на вміст алкоголю в крові і зразків «змиву рук». З незрозумілої причини слідчі ДБР не звернулися з клопотанням про примусовий відбір біологічних матеріалів. За словами глави ДБР, на даний момент сам факт алкогольного сп'яніння встановлюється шляхом допиту свідків. З точки зору КПК, це повна єресь. Подібні докази без експертизи розбиваються будь-яким адвокатом», - підкреслив він.

«По-третє, вже встановлено, що на місці злочину знаходилося чотири, а не дві людини. Двом з них пред'явлені підозри, ще двоє продовжують давати покази, а також проводяться комплексні експертизи щодо встановлення їх ролі у події. На якій підставі і чому підозри були пред'явлені тільки двом особам, невідомо», - додав Найєм.

Також, за його словами, слідчим до сих пір не вдалося знайти гвинтівку, з якої був здійснений постріл. «На даний момент встановлено, що дозвіл на зброю був тільки у одного з учасників злочину», - повідомив Найєм.

«І найголовніше. Виявилося, що крім основного розслідування, ДБР вже зареєструвало окреме кримінальне провадження за підозрою в приховуванні злочину (ст. 396 ККУ «Приховування злочину»). Чому всупереч величезному резонансу, ДБР не повідомляло про цей факт раніше, незрозуміло», - зауважив він.

«Тим часом, Національна поліція проводить службове розслідування щодо того, хто і як склав і поширив первинну версію подій про «послизнувся через необережність і впав на асфальтобетонне покриття, в результаті чого отримав травму голови», - додав Найєм.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.