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    Аварія суховантажу «Арвін» у Туреччині: ідентифікували тіло капітана корабля

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    Пошуково-рятувальна операція триває, працюють два гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію - Аварія суховантажу «Арвін» у Туреччині: ідентифікували тіло капітана корабля
    Пошуково-рятувальна операція триває, працюють два гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію
    Фото з відкритих джерел

    Загиблий моряк, якого ідентифікували, виявився громадянином РФ

    У Туреччині у місті Бартин ідентифікували тіло загиблого моряка з-поміж членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув вчора у Чорному морі. Ним виявився капітан судна, громадянин РФ. Про це повідомив консул України в Анкарі Андрій Білик.

    У процедурі упізнання взяв участь прокурор, відповідальний за справу затонулого українського суховантажу.

    За словами українського консула, попри складні погодні умови, пошуково-рятувальна операція триває. Працюють два гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію.

    «Якщо погодні умови налагодяться, то після 15.00 (14.00 за Києвом) турецька сторона забезпечить моніторинг морського дна в районі аварії», ‒ сказав консул.

    Також він повідомив, що українські моряки, які були врятовані та сьогодні виписані з лікарні, почуваються добре і найближчим часом будуть доправлені в Анкару, звідки планується їх переліт в Україну.

    «Зараз здійснюються заходи з документування громадян для повернення їх в Україну. Очікуємо, що їх повернення відбудеться завтра, 19 січня», ‒ повідомив очільник Консульства при Посольстві України в Туреччині.

    Всім морякам було зроблено тести на коронавірус, результати у всіх негативні.

    Як повідомлялося, Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

    Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини.

    Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

    Посол Андрій Сибіга повдіомив, що всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

    До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.

    Теги: Туреччина корабель посольство аварія українські моряки коронавірус
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