Авіація США вдарила з повітря по силах Ірану у Сирії

Американські ВПС за наказом Джо Байдена завдали авіаудари по позиціях проіранських воєнізованих угруповань у Сирії

Цілями були об'єкти та склади зі зброєю у двох місцях в Сирії і одному на території Іраку

Збройні сили Сполучених Штатів Америки за наказом Джо Байдена ввечері у неділю, 27 червня, завдали авіаудари по позиціях проіранських воєнізованих угруповань на кордоні Іраку і Сирії, офіційно повідомляє на своєму сайті американське Міністерство оборони.

Завдані удари описуються як «високоточні».

«Збройні сили США цього вечора завдали оборонні високоточні повітряні удари по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном групами бойовиків в іраксько-сирійському прикордонному регіоні. Було обрано саме ці цілі, оскільки дані об'єкти належать силами, які здійснюють атаки з використанням безпілотників на персонал і бази США в Іраку», - йдеться у пресрелізі за підписом речника Пентагону Джона Кірбі.

Цілями були об'єкти та склади зі зброєю в двох місцях в Сирії і одному на території Іраку.

Як вже передавав «Главком», до Одеси прибув есмінець США, що обстрілював бази в Сирії.

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