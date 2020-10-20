У Харкові виявили недостачу 5 тис. бюлетенів: поліція відкрила провадження



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У Харкові виявили недостачу 5 тис. бюлетенів

При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом недостачі виборчих бюлетенів.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Відповідна заява надійшла в поліцію у вівторок, 20 жовтня, від заступника голови однієї з політичних партій.

За попередньою інформацією, міською територіальною виборчою комісією для друку виборчих бюлетенів з виборів мера Харкова та депутатів Харківської міськради обрали книжкову фабрику, з якою був укладений договір. При передачі надрукованих бюлетенів виявилася їх недостача.

Як повідомив начальник обласної поліції Валерій Сокуренко на телеканалі Ua: Харків, йдеться про недостачу 5 тисяч бюлетенів.

«Бюлетені охоронялися. Їхали поліцейські. Шлях був короткий. Я думаю, що при видачі просто помилилися. Більше того, можливо, що люди, які звернулися з цією заявою, некоректно звернулися. Не розібрались, не дорахувались», – повідомив він.

За спостереженнями Сокуренка, ближче до виборів некоректних заяв більшає.

«Це ж теж, мабуть, один із шляхів агітації чи ще чогось. В будь-якому разі ми внесли в ЄРДР, і в рамках перевірки ми розберемось, чи не дорахувались, чи не довезли. Не дорахувались в одному місці чи в іншому щось не видали, тому що п'ять тисяч бюлетенів – це багато, в кишені їх не винесеш», – сказав начальник поліції регіону.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158−1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.