Авіакатастрофа в Ірані: репатріація тіл загиблих канадців може зайняти місяці



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В ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані беруть участь українські та іранські фахівці

Трюдо запевнив, що Оттава зробить все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше

Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі громадян Канади може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців.

Про це в понеділок заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News.

«Це одне з найголовніших питань, яке питали у мене родини загиблих. Для багатьох з них це пов’язано з питаннями релігії — поховати своїх рідних якомога швидше», — сказав він.

«На жаль, в подібних ситуаціях ми можемо говорити про тижні і навіть місяці», - зазначив Трюдо.

Він також нагадав, що група канадських дипломатів вже отримала іранська візи і прибула в Тегеран для надання консульських послуг родичам 57 загиблих канадців.

Трюдо запевнив, що Оттава зробить все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше.

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.