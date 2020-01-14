  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакатастрофа в Ірані: репатріація тіл загиблих канадців може зайняти місяці

    • Розсилка
    В ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані беруть участь українські та іранські фахівці - Авіакатастрофа в Ірані: репатріація тіл загиблих канадців може зайняти місяці
    В ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані беруть участь українські та іранські фахівці

    Трюдо запевнив, що Оттава зробить все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше

    Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі громадян Канади може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців.

    Про це в понеділок заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News.

    «Це одне з найголовніших питань, яке питали у мене родини загиблих. Для багатьох з них це пов’язано з питаннями релігії — поховати своїх рідних якомога швидше», — сказав він.

    «На жаль, в подібних ситуаціях ми можемо говорити про тижні і навіть місяці», - зазначив Трюдо.

    Він також нагадав, що група канадських дипломатів вже отримала іранська візи і прибула в Тегеран для надання консульських послуг родичам 57 загиблих канадців.

    Трюдо запевнив, що Оттава зробить все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше.

    Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

    Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

    Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

    До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»
    Канада Іран авіакатастрофа Джастін Трюдо літак МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ