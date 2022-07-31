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Українська авіація знищила склади, опорні пункти й особовий склад окупантів

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:18 glavcom.ua
Українська авіація знищила склади, опорні пункти й особовий склад окупантів
Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога
фото з відкритих джерел

30 липня штурмова авіація Повітряних Сил добряче «віддячила» окупантам

У суботу українська авіація знищила два польових склади ворожих боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки російських військових. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

«30 липня штурмова авіація Повітряних Сил добряче «віддячила» окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності. Знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків», – йдеться у повідомленні.

Винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил продовжують контролювати повітряний простір, підконтрольний Україні. 30 липня зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено чергову ціль – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Також, на Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25. На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ще один склад із боєприпасами окупантів на Луганщині.

Також на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

Теги: авіація війна окупанти

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