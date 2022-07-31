Українська авіація вдарила по опорних пунктах рашистів на Херсонщині

ЗСУ атакували рашистів у районах Білогірки та Сухого Ставку

Втрати противника дорозвідуються

Українські військові продовжують нищити окупантів на Херсонщині. Зокрема Збройні сили успішно завдали удару по ворожих опорних пунктах в районах Білогірки та Сухого Ставку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашими літаками штурмової авіації нанесено удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку», – йдеться в повідомленні.

Ворожі втрати дорозвідуються.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня українські військові тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Крім складу у Високому, Збройні сили знищили ще один склад на Бериславщині. Втрати окупантів складають 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 33 російських військових.