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    Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)

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    Внаслідок пожежі жертв немає, автобус згорів вщент - Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)
    Внаслідок пожежі жертв немає, автобус згорів вщент
    Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

    Машина вигоріла повністю, жертв вдалося уникнути

    Пасажирський автобус «Еталон» загорівся під час руху на трасі М-04 між Дніпром та Кривим Рогом. Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, відповідне повідомлення надійшло до служби порятунку 101 о 07:40.

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    Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)
    Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)
    Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)
    Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)

    Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, сталося займання у моторному відсіку автобуса БАЗ-А079. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій, яким до прибуття пожежників вдалось самостійно покинути автобус. На щастя, ніхто не постраждав.

    Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 08:10.

    До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

    Раніше повідомлялось про те, що рейсовий автобус «Черкаси-Київ» з дев’ятьма пасажирами загорівся на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Пасажирам вдалося самостійно покинути машину до прибуття пожежників.

    Теги: пожежа рятувальники Дніпропетровщина
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