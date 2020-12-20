Автобус з пасажирами загорівся в Дніпропетровській області (фото)

Машина вигоріла повністю, жертв вдалося уникнути

Пасажирський автобус «Еталон» загорівся під час руху на трасі М-04 між Дніпром та Кривим Рогом. Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, відповідне повідомлення надійшло до служби порятунку 101 о 07:40.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, сталося займання у моторному відсіку автобуса БАЗ-А079. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій, яким до прибуття пожежників вдалось самостійно покинути автобус. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 08:10.

До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Раніше повідомлялось про те, що рейсовий автобус «Черкаси-Київ» з дев’ятьма пасажирами загорівся на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Пасажирам вдалося самостійно покинути машину до прибуття пожежників.