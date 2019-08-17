У Дніпрі під час ліквідації пожежі сталося обвалення будівлі: є травмовані (фото, відео)



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Вогнем пошкоджено конструкції двоповерхової нежитлової будівлі Фото: ДСНС

Внаслідок обвалення конструкцій даху було травмовано трьох вогнеборців

У суботу, 17 серпня, вранці сталася пожежу у нежитловій споруді на площі Вокзальній у Дніпрі. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 07:30.

За вказаною адресою було направлено чергові відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує пресслужба рятувальників.

Під час гасіння осередку пожежі, внаслідок обвалення конструкцій даху було травмовано трьох співробітників Служби порятунку «101»: командира відділення, сержанта служби цивільного захисту, 1991 року народження, і двох пожежних-рятувальників «молодшого сержанта служби цивільного захисту та рядового служби цивільного захисту, 1992 та 1988 років народження відповідно).

За попередньою інформацією загрози життю вогнеборців немає, але їх госпіталізовано до медичного закладу для обстеження.

Вогнем пошкоджено конструкції двоповерхової будівлі на площі 150 кв. м.

Пожежа було локалізована о 08:29 та ліквідована о 10:56.

До пожежно-рятувальних робіт було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед них шестеро людей перебувають у реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.