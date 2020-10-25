Азербайджан завдав потужних ударів по військовій техніці Вірменії (відео)
Азербайджанські безпілотники продовжують знищувати техніку Вірменії
Попри оголошене гуманітарне перемир’я, між Азербайджаном і Вірменією тривають військові дії за Нагірний Карабах. Азербайджан знищив військову техніку Вірменії.
Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі «Військовий інформатор».
«Азербайджанські БПЛА TB2 продовжують знищувати техніку ЗС Вірменії: два Т-72, Д-30 і Д-20, «Гіацинт-Б «і УАЗ-469», – сказано в підписі до кадрів.
15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.
Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.
Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.
Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.
Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.
До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.
Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.