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    У світі

    Азербайджан завдав потужних ударів по військовій техніці Вірменії (відео)

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    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня - Азербайджан завдав потужних ударів по військовій техніці Вірменії (відео)
    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня

    Азербайджанські безпілотники продовжують знищувати техніку Вірменії

    Попри оголошене гуманітарне перемир’я, між Азербайджаном і Вірменією тривають військові дії за Нагірний Карабах. Азербайджан знищив військову техніку Вірменії.

    Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі «Військовий інформатор».

    «Азербайджанські БПЛА TB2 продовжують знищувати техніку ЗС Вірменії: два Т-72, Д-30 і Д-20, «Гіацинт-Б «і УАЗ-469», – сказано в підписі до кадрів.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.

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