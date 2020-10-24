Азербайджан заявив про наступ по всій лінії фронту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту

Азербайджанські війська повністю контролюють оперативну обстановку

Азербайджанські військові повідомляють, що підрозділам збройних сил Вірменії, які не мали змогу чинити опір на Ходжавендському, Фізулінському та Губадлінському напрямках фронту в Нагірному Карабасі, було завдано серйозної шкоди в ніч на 24 жовтня.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану.

«Зараз бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти.

Вдень 24 жовтня на Губадлінському напрямку фронту підрозділами ППО Азербайджану був збитий бойовий літак військово-повітряних сил Вірменії», – йдеться у повідомленні.

Як відзначають в міністерстві оборони країни, азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.

При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.

Читайте також: