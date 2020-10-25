Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку



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Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку

За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях

Посольство США в Азербайджані попередило американців та інших іноземців про загрозу терактів в Баку.

Відповідну заяву опубліковано на сайті дипломатичної місії.

«Посольство США в Баку отримало достовірні повідомлення про потенційні терористичні атаки і викрадення громадян США та інших іноземних громадян в Баку», - зазначено в повідомленні.

За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях.

Рекомендується уникати місць скупчення людей і зберігати пильність.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.