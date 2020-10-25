Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку
За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях
Посольство США в Азербайджані попередило американців та інших іноземців про загрозу терактів в Баку.
Відповідну заяву опубліковано на сайті дипломатичної місії.
«Посольство США в Баку отримало достовірні повідомлення про потенційні терористичні атаки і викрадення громадян США та інших іноземних громадян в Баку», - зазначено в повідомленні.
За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях.
Рекомендується уникати місць скупчення людей і зберігати пильність.
15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.
Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.
Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.
Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.
Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.
До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.
Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.