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    У світі

    Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку

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    Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку - Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку
    Посольство США попередило про загрозу терактів в Баку

    За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях

    Посольство США в Азербайджані попередило американців та інших іноземців про загрозу терактів в Баку.

    Відповідну заяву опубліковано на сайті дипломатичної місії.

    «Посольство США в Баку отримало достовірні повідомлення про потенційні терористичні атаки і викрадення громадян США та інших іноземних громадян в Баку», - зазначено в повідомленні.

    За даними дипмісії, існує загроза терактів в готелях та інших потенційних місцях.

    Рекомендується уникати місць скупчення людей і зберігати пильність.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    До слова, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Нагадаємо, 18 жовтня Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25.

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