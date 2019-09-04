Бабак має намір залишити на посаді двох чинних заступників міністра регіонального розвитку



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Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак

За словами міністра розвитку громад і територій Альони Бабак, це будуть заступники, які займаються адміністративно-територіальним устроєм і блоком житлово-комунальних послуг

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак має намір залишити двох чинних заступників міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства своїми заступниками.

«Є імена людей, які сьогодні підуть на перезатвердження. Я залишаю двох заступників», - сказала міністр.

За її словами, це будуть заступники, які займаються адміністративно-територіальним устроєм і блоком житлово-комунальних послуг.

Зараз заступниками міністра за цими напрямками є В'ячеслав Негода й Едуард Кругляк.

«Однак абсолютно нові обличчя я хочу бачити в сфері просторового планування та будівництва і в сфері регіонального розвитку», - підкреслила Бабак.

Вона зазначила, що в Міністерстві розвитку громад і територій буде більше блоків діяльності, ніж у Мінрегіонбуді.

Зокрема блок регіонального розвитку буде розділено на питання адміністративно-територіального устрою і безпосередньо блок питань регіонального розвитку.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Міністромрозвитку громад і територій стала Альона Бабак.

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Джерело: Українські новини