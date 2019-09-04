  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бабак має намір залишити на посаді двох чинних заступників міністра регіонального розвитку

    • Розсилка
    Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак&nbsp; - Бабак має намір залишити на посаді двох чинних заступників міністра регіонального розвитку
    Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак 

    За словами міністра розвитку громад і територій Альони Бабак, це будуть заступники, які займаються адміністративно-територіальним устроєм і блоком житлово-комунальних послуг

    Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак має намір залишити двох чинних заступників міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства своїми заступниками.

    «Є імена людей, які сьогодні підуть на перезатвердження. Я залишаю двох заступників», - сказала міністр.

    За її словами, це будуть заступники, які займаються адміністративно-територіальним устроєм і блоком житлово-комунальних послуг.

    Читайте також

    Зараз заступниками міністра за цими напрямками є В'ячеслав Негода й Едуард Кругляк.

    «Однак абсолютно нові обличчя я хочу бачити в сфері просторового планування та будівництва і в сфері регіонального розвитку», - підкреслила Бабак.

    Вона зазначила, що в Міністерстві розвитку громад і територій буде більше блоків діяльності, ніж у Мінрегіонбуді.

    Зокрема блок регіонального розвитку буде розділено на питання адміністративно-територіального устрою і безпосередньо блок питань регіонального розвитку.

    Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Міністромрозвитку громад і територій стала Альона Бабак.

     Читайте також: 

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Верховна Рада міністр Альона Бабак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ