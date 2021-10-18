Бабченко прогнозує ще одну війну

Аркадій Бабченко: «Є декілька театрів бойових дій, де війна буде, як не крути. Це Карабах, Білорусія…»

На пострадянському просторі неминуче буде війна, і епіцентром подій може стати Карабах чи Білорусь, і не виключено, що й Україна. Про це сказав в інтерв’ю «Главкому» російський журналіст Аркадій Бабченко.

«Те, що буде ще якась війна, так вона буде стовідсотково. Є декілька театрів бойових дій, де війна буде, як не крути. Це Карабах, з Білорусією… Там тепер геть нічого не зрозуміло. Чи буде вона використовуватися як плацдарм. Якщо таки буде, то Україна – це другий плацдарм, який просто лежить на поверхні. І Київ поряд, а Росія тепер фактично з чотирьох боків із врахуванням Придністров’я», – зазначив Бабченко.

Водночас, журналіст вважає, що в Україні не можливий відкат назад, до часів правління Віктора Януковича. «2014 рік був поворотною точкою, нація народилася та себе усвідомила. Все ж таки проукраїнських людей більшість. Навіть ті, хто голосував за Зеленського, вони ж також проукраїнські, хоч і зробили неправильний вибір, на мою думку. Можливо, звісно, що Україна стане знову УРСР, але для цього треба знову Друга світова, геноцид, Сталін, голодомор. Чи здатна Росія на це? Ну, на даний момент, ні. Але ж і Україна зразка 2019-го це ж геть не та Україна зразка 1919-го», – уточнив Бабченко.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України. 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.



