Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ

Роман Яремчук (ліворуч) близький до повноцінного трансферу в Лігу 1

Нападник швидко переконав гранд у власній профпридатності

Французький «Ліон» викупить форварда національної команди України Романа Яремчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Jeunesfooteux.

Українець перебрався до лав «ткачів» лише взимку. «Ліон» орендував нападника з пірейського «Олімпіакоса» з опцією викупу. Угода коштувала французькому гранду 1,5 млн євро.

Тепер же «Ліон» готовий достроково викупити Яремчука. Трансфер форварда коштуватиме «ткачам» орієнтовно 5 млн. Терміни потенційного контракту наразі невідомі.

Яремчук у нинішньому сезоні встиг зіграти вісім поєдинків за «Ліон» в усіх турнірах. До свого активу він записав гол і асист. Перед переходом нападник провів 16 матчів за «Олімпіакос» (чотири м'ячі, одна результативна передача).

Склад збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Виклик до національної команди отримали 15 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають «Динамо» (шість футболістів), а донецький «Шахтар» і «Полісся» делегували до збірної по чотири виконавці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Олександр Сваток («Остін»), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»),

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зубков («Трабзонспор»),

Нападники: Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Ще дев'ять гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих». Левова частка з них – представники «Полісся». Підстрахувати основних готові голкіпер Євген Волинець, оборонець Сергій Чоботенко, півзахисник Олександр Назаренко, форвард Ігор Краснопір. Також у переліку запасних Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Календар збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.