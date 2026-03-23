Експівзахисник збірної України втретє очолив віцечемпіона Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Володимир Шаран повернувся до роботи на рівні УПЛ
фото: ФК «Олександрія»

Вітчизняний фахівець рятуватиме команду від вильоту з елітного дивізіону

Володимир Шаран став головним тренером «Олександрії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець замінив на посаді Кирила Нестеренка. Молодий тренер був звільнений у понеділок вранці. Останнім для нього поєдинком на посаді стала поразка від київського «Динамо» (0:5) у черговому турі української Прем'єр-ліги.

Наразі «Олександрія» іде передостанньою в УПЛ. В активі віцечемпіона минулого сезону лише 11 очок за 21 тур. Серія поразок «жовто-чорних» налічує п'ять матчів поспіль.

Шаран втретє очолив «Олександрію». Він працював із командою у 2010-2011 і 2013-2021 роках. Найвищий результат «жовто-чорних» під керівництвом фахівця – бронзові нагороди в сезоні 2018/19.

До структури «Олександрії» Шаран повернувся на початку жовтня. Тоді він очолив резервну команду, що змагається в Другій лізі. З досвідченим тренером на чолі «Олександрія-2» провела десять поєдинків, у яких здобула п'ять перемог, три матчі звела внічию і зазнала двох поразок.

Володимир Шаран як футболіст

Уродженець Івано-Франківщини, вихованець Львівського спортінтернату. На дорослому рівні дебютував у львівських «Карпатах» в сезоні-1989.

Пізніше захищав кольори столичного «Динамо», «Дніпра», знову «Карпат», «Львова» та олександрійської «Поліграфтехніки». Тричі чемпіон України та володар Кубка України 1992/93.

У складі юнацької збірної СРСР тріумфував на Євро-1990. У лавах збірної Радянського Союзу став бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу (1991 рік). За збірну України зіграв один матч.

Володимир Шаран як тренер

Новий фах опановував у криворізькому «Кривбасі» та «Зірці» з Кропивницького. У сезоні 2007/08 тренував ужгородське «Закарпаття» в Прем'єр-лізі.

Після першого періоду з «Олександрією» ненадовго очолив «Карпати» (січень-березень 2012-го). Натомість після другого відходу з лав «жовто-чорних» працював на чолі закарпатського «Миная» (2022-2023 роки).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія Володимир Шаран УПЛ

