Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів

Антон Федорців
«Криваво-золоті» відхилили пропозицію зі столиці
фото: Reuters

Перенесення поєдинків учасників єврокубків критикують і в Лізі 1

 «Ланс» відмовився переносити матч 29-го туру чемпіонату Франції проти столичного «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Змінити дату поєдинку просив ПСЖ. Команда Луїса Енріке прагне якомога краще підготуватися до двоматчевого протистояння з англійським «Ліверпулем» у Лізі чемпіонів. Чвертьфінали турніру заплановані на 8 квітня і 14 квітня, а поєдинок із «Лансом» – на 11 квітня.

«Криваво-золоті» відразу відкинули пропозицію парижан. Утім, публічно свою позицію клуб не озвучував. Однак, роздмухування теми в медіа змусили «Ланс» вийти з офіційною заявою.

«Нам здається, що набирає обертів тривожний сценарій: французька ліга поступово перетворюється на просту змінну, що поступається місцем європейським амбіціям окремих сторін. Це своєрідне розуміння спортивної справедливості, до якого важко знайти паралелі в інших великих континентальних змаганнях», – ідеться в комюніке клубу.

Менеджмент «Ланса» переконаний, що перенесення поєдинку зірве ритм команди на вирішальному відрізку сезону. Зокрема, «криваво-золотим» довелося би грати матчі кожні три дні навіть без участі в єврокубках. Окрім виступів у Лізі 1, команда П'єра Сажа веде боротьбу за Кубок Франції.

«Ланс» залишається головним конкурентом ПСЖ на внутрішній арені. «Криваво-золоті» відстають від парижан у турнірній таблиці першості всього на одне очко. Щоправда, підопічні Сажа зіграли на матч більше.

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, раніше лідер іспанської «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

Читайте також

Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Ашраф Хакімі націлений на повернення у рідне місто
Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст
Сьогодні, 15:00
Керівництво «Парі Сен-Жермен» не соромиться переносити поєдинки
ПСЖ задумав перенести матч із головним конкурентом
Сьогодні, 11:40
Зінедін Зідан близький до повернення на тренерську лаву
Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри – ЗМІ
Вчора, 14:26
«Блаугранас» візьмуть участь і в наступному розіграші євротурніру
Ліга чемпіонів отримала першого учасника основного етапу на новий сезон
Вчора, 13:45
Роберт Левандовскі переписав історію турніру
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
19 березня, 11:59

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
