Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів

Перенесення поєдинків учасників єврокубків критикують і в Лізі 1

«Ланс» відмовився переносити матч 29-го туру чемпіонату Франції проти столичного «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Змінити дату поєдинку просив ПСЖ. Команда Луїса Енріке прагне якомога краще підготуватися до двоматчевого протистояння з англійським «Ліверпулем» у Лізі чемпіонів. Чвертьфінали турніру заплановані на 8 квітня і 14 квітня, а поєдинок із «Лансом» – на 11 квітня.

«Криваво-золоті» відразу відкинули пропозицію парижан. Утім, публічно свою позицію клуб не озвучував. Однак, роздмухування теми в медіа змусили «Ланс» вийти з офіційною заявою.

«Нам здається, що набирає обертів тривожний сценарій: французька ліга поступово перетворюється на просту змінну, що поступається місцем європейським амбіціям окремих сторін. Це своєрідне розуміння спортивної справедливості, до якого важко знайти паралелі в інших великих континентальних змаганнях», – ідеться в комюніке клубу.

Менеджмент «Ланса» переконаний, що перенесення поєдинку зірве ритм команди на вирішальному відрізку сезону. Зокрема, «криваво-золотим» довелося би грати матчі кожні три дні навіть без участі в єврокубках. Окрім виступів у Лізі 1, команда П'єра Сажа веде боротьбу за Кубок Франції.

«Ланс» залишається головним конкурентом ПСЖ на внутрішній арені. «Криваво-золоті» відстають від парижан у турнірній таблиці першості всього на одне очко. Щоправда, підопічні Сажа зіграли на матч більше.

