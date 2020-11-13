Інтернет-агітатор за російські гроші пропагував тоталітарні режими – СБУ

Зловмисник пропагував комуністичну та нациську ідеології, що мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу

Киянин є членом проросійської організації «Регіональний громадський рух русофілів «Парус», що координується з РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими. Про це йдеться на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації «Регіональний громадський рух русофілів «Парус», що координується з РФ.

«За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом «замовників», це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу», – йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного суду України.

Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника з спецслужбами РФ через проросійську організацію.

Під час санкціонованих обшуків, у межах кримінального провадження розпочатого слідчими ГУ Нацполіції за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці виявили на комп’ютерній техніки та засобах зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії, приймається рішення про повідомлення фігуранту про підозру.