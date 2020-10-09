Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає – Геращенко



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Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації, - написала депутатка

Лікарі відключили Балуха від апарата штучної вентиляції легень

Колишній політв’язень Кремля, кримчанин Володимир Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає. Про це повідомила народна депутатка з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Геращенко поінформувала, що лікарі відключили Балуха від апарата штучної вентиляції легень.

«Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає. Потрібен час, це наслідки важкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації», – написала вона.

Як повідомлялося 5 жовтня, Балух вже намагається говорити, але дуже слабкий.

23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.