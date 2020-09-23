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    Обнадійливі новини: лікарі бачать позитивну динаміку у Балуха

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    У лікарні Марина Порошенко дізналася про стан Володимира Балуха - Обнадійливі новини: лікарі бачать позитивну динаміку у Балуха
    У лікарні Марина Порошенко дізналася про стан Володимира Балуха

    Марина Порошенко поспілкувалася з лікарями, які опікуються Володимиром Балухом

    Стан колишнього політв’язня КремляВолодимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку. Про це повідомила Марина Порошенко, яка відвідала Балуха та поспілкувалась із медиками. 

    «Сьогодні я сюди приїхала, щоб відвідати члена нашої команди Володимира Балуха і дізнатися про стан його здоров’я. Це – кримчанин, великий патріот України. Людина, яка не побоялася свого часу підняти український прапор вже в окупованому Криму, за що він зазнав дуже серйозних знущань з боку російських окупантів», – нагадала вона. 

    «Здавалося, нібито зараз він вже повернувся до мирного життя, на вільну рідну українську землю. І знову в його житті з’явилися такі важкі випробування. Це звіряче побиття – воно навіть в голові не вкладається», – говорить Марина Порошенко. 

    «Але лікарі сьогодні нам сказали, що стан його здоров’я вже стабільний і має певну позитивну динаміку. Це дуже нас надихає на майбутні позитивні плани. Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. І ми будемо робити все необхідне для того, щоб він якомога швидше одужав. Я впевнена, що Володимир Балух зробить ще дуже багато корисних справ для України», – наголосила вона. 

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    8 вересня  Балуха прооперували

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

    кримінал лікарня Марина Порошенко Володимир Балух
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