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    Події в Україні

    Лікарі повідомили хороші новини про стан Балуха

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    Володимир Балух вже майже два тижні перебуває в лікарні - Лікарі повідомили хороші новини про стан Балуха
    Володимир Балух вже майже два тижні перебуває в лікарні

    Сьогодні Балуху проводили контрольну томографію

    Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого побили у столичному Гідропарку, дещо покращився. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою!» - переказала вона слова лікарів. 

    Сьогодні Балуху проводили контрольну томографію. «Фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування», - повідомили лікарі.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня  Балуха прооперували

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

    кримінал Ірина Геращенко лікарня Володимир Балух
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