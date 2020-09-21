Лікарі повідомили хороші новини про стан Балуха



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Володимир Балух вже майже два тижні перебуває в лікарні

Сьогодні Балуху проводили контрольну томографію

Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого побили у столичному Гідропарку, дещо покращився. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою!» - переказала вона слова лікарів.

Сьогодні Балуху проводили контрольну томографію. «Фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування», - повідомили лікарі.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Балуха прооперували.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.