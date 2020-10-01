Пацієнт відкриває очі. Геращенко повідомила про стан Балуха



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Володимиру Балуху для повного одужання потрібен час, кажуть лікарі

Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами, - депутатка

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що колишній в’язень Кремля Володимир Балух одужує. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!», – написала депутатка.

Як повідомлялося 23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.