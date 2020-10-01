  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пацієнт відкриває очі. Геращенко повідомила про стан Балуха

    • Розсилка
    Володимиру Балуху для повного одужання потрібен час, кажуть лікарі - Пацієнт відкриває очі. Геращенко повідомила про стан Балуха
    Володимиру Балуху для повного одужання потрібен час, кажуть лікарі

    Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами, - депутатка

    Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що колишній в’язень Кремля Володимир Балух одужує. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!», – написала депутатка.

    Як повідомлялося 23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    8 вересня  Балуха прооперували

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

    Європейська солідарність Ірина Геращенко напад Facebook поліція Володимир Балух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies